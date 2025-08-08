França vive nova onda de calor com temperaturas que podem chegar a 41°C

A França vive sua segunda onda de calor do período de verão, a partir desta sexta-feira (8), com temperaturas de até 41°C, que podem agravar a seca no sul do país e provocar novos incêndios. O pico ocorrerá no domingo (10) e no início da próxima semana.

Esta nova onda de calor chega no momento em que os bombeiros seguem lutando para extinguir um incêndio na região de Aude, no sul do país. O fogo se propagou por 17 mil hectares, antes de ser estabilizado na tarde de quinta-feira (7), deixando uma morte. É um dos piores incêndios na França desde a Segunda Guerra Mundial.

O serviço meteorológico nacional, Météo-France, decretou alerta laranja, o segundo mais alto, em 11 departamentos do sul, nesta sexta-feira. Outros seis também receberão o mesmo alerta no sábado (9), quando "as temperaturas ficarão entre 37 e 39°C, podendo chegar a 40°C", informou a agência.