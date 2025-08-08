Governo do Líbano aprova plano de desarmamento do Hezbollah, apesar da oposição de ministros xiitas

Na reunião de quinta-feira, o governo libanês aprovou o memorando proposto pelo emissário americano Tom Barrack, que inclui um cronograma de desarmamento, mas sem discutir prazos específicos, segundo o ministro da Informação, Paul Morcos. O emissário americano elogiou a decisão do Líbano, classificando-a como "histórica, corajosa e justa".

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, também parabenizou Beirute pela "decisão corajosa e histórica", que, segundo ele, permitirá ao país "avançar rumo à plena soberania".

Hezbollah pode se tornar "fora da lei"

O Executivo libanês tomou essas decisões apesar da oposição do Hezbollah, que exige a retirada das tropas israelenses do Líbano antes de qualquer discussão sobre o desmantelamento de seu arsenal. O partido xiita expressou seu descontentamento pedindo que os ministros representantes da comunidade xiita se retirassem da reunião.

O Hezbollah contou com o apoio de seus aliados. Ao todo, quatro ministros xiitas ? dois do Hezbollah, um do movimento Amal e um independente ? deixaram a reunião antes do fim da sessão em protesto contra a decisão do governo, segundo a emissora Al-Manar, ligada ao movimento.

Enfraquecido pela guerra com Israel, o Hezbollah acusou o governo de cometer um "grave pecado" e afirmou que ignorará a decisão. Na quinta-feira, o bloco parlamentar do movimento pediu ao governo que "corrija a situação em que se colocou, assim como o Líbano, ao aceitar exigências americanas que inevitavelmente servem aos interesses do inimigo sionista".