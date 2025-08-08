Incêndio 'apocalíptico' que atingiu o sul da França é controlado, mas danos ainda são incalculáveis

Em meio a uma paisagem coberta de cinzas, os bombeiros conseguiram conter o incêndio de grandes proporções no departamento de Aude, sul da França, e esperam poder apagá-lo nos próximos dias em trabalhos de contingência. Nesta sexta-feira (8), os bombeiros se beneficiam de condições climáticas favoráveis. No entanto, há previsão de que o departamento entre em alerta laranja para onda de calor, com intensificação dos ventos e aumento de temperatura no fim de semana.

Uma foto impressionante do fogo estampa a capa do jornal Le Monde desta sexta-feira, que descreve: "Parecia o apocalipse".

Trata-se do pior incêndio em pelo menos 50 anos na região mediterrânea francesa, de acordo com um banco de dados governamental que registra incidentes florestais deste tipo desde 1973. O fogo consumiu 17 mil hectares de vegetação em pouco mais de 48 horas, matando uma pessoa. Além disso, 23 ficaram feridos, incluindo bombeiros.