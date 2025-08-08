Índia suspende compras de armas dos EUA em resposta a tarifas de Trump, mas mantém abertura ao diálogo

A Índia suspendeu diversos projetos de compra de armas dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump anunciar tarifas adicionais de 25% sobre produtos indianos. A medida, segundo Washington, visa punir Nova Déli por continuar comprando petróleo russo, o que, na visão norte-americana, ajuda a financiar a guerra na Ucrânia.

A resposta indiana inclui o cancelamento da viagem do ministro da Defesa, Rajnath Singh, a Washington, onde ele planejava formalizar a compra de seis aeronaves de vigilância Boeing P-8i Poseidon, avaliadas em US$ 3,6 bilhões. Também foram afetadas negociações para aquisição de veículos blindados Stryker e mísseis antitanque Javelin.

Nova Déli classificou a decisão dos EUA como "injusta, injustificada e irracional". O primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que "a Índia jamais fará concessões" em relação aos interesses de seus agricultores ? setor que emprega grande parte da população e tem sido ponto sensível nas negociações comerciais.