ONG denuncia Rússia por publicar 'catálogo' de crianças ucranianas deportadas para adoção

Os órfãos ucranianos são exibidos "como produtos em um mercado online". O diretor da Save Ukraine alertou ainda para o fato de a plataforma expor as crianças a perigos como exploração sexual, tráfico de seres humanos, adoção ilegal e tráfico para colheita de órgãos.

Pré-requisito para negociações de paz

O catálogo reforça a acusação de crime de guerra por deportação e transferência ilegal de crianças ucranianas feita pelo Tribunal Penal Internacional desde março de 2023 contra Vladimir Putin e sua comissária para os direitos das crianças, Maria Lvova-Belova.

Ao menos 19.500 crianças ucranianas foram deportadas de zonas ocupadas pelo exército russo desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. É provável que o número real seja muito maior. Estimativas do Laboratório de Investigação Humanitária de Yale apontam para 35.000.

Até agora, apenas cerca de 1.300 foram devolvidas às suas famílias. Cada retorno é mediado por um terceiro Estado, como o Catar, a África do Sul e o Vaticano.

O governo ucraniano tem exigido repetidamente o retorno de todas as crianças, até agora sem sucesso. Durante as negociações de paz em Istambul entre a Ucrânia e a Rússia, a delegação de Kiev entregou uma lista de menores deportados à força, reiterando seu compromisso de trazê-los de volta, como um dos requisitos fundamentais para um possível cessar-fogo e um acordo de paz duradouro.