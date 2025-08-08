Plano de Israel de ocupação total de Gaza inclui o deslocamento de 900 mil palestinos

Segundo o Canal 12 de Israel, o detalhamento das fases deverá ser o seguinte: o primeiro passo será a retirada dos cerca de 900 mil palestinos que vivem na Cidade de Gaza, o que representa metade da população total; depois, viria a ocupação da Cidade de Gaza; e por fim, caso o Hamas não aceite retornar à mesa de negociações, a ocupação integral da Faixa de Gaza. Israel já controla 75% do território palestino.

"As vidas dos reféns estarão em perigo e não há como garantir que eles não serão afetados. Nossas forças estão esgotadas, o equipamento militar precisa de manutenção e há problemas humanitários e sanitários em Gaza", alertou Zamir durante a reunião, segundo o Canal 13 de Israel.

Outra informação que a RFI obteve é que existe a possibilidade de anexar de forma permanente a zona tampão que Israel mantém desde o início da guerra junto à cerca da fronteira, chamada de "perímetro". Essa questão representa também um dos impasses nas negociações com o movimento radical palestino, que, neste momento, estão paralisadas.

Israel queria manter, durante o cessar-fogo com o Hamas, o controle de dois quilômetros em todo o contorno da Faixa de Gaza, de forma a impedir a aproximação de palestinos da cerca que divide os territórios. O Hamas aceitava conceder 800 metros. Israel então recuou e apresentou mapas estabelecendo o controle de entre 1,2 km e 1,4 km. Mas a situação não foi resolvida e o processo está estagnado.

Oposição interna em Israel

Para entender o apoio ou a oposição ao plano, é preciso contextualizar a situação interna em Israel a partir de três ângulos distintos. Primeiro, os representantes mais extremistas da coalizão de governo, como Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, e Itamar Ben Gvir, ministro da Segurança Nacional, não escondem o sonho de reocupar a Faixa de Gaza e reconstruir os assentamentos. O ano de 2025 marca os 20 anos desde que Israel se retirou completamente do enclave palestino e desmantelou todos os assentamentos.