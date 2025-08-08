Plano de Israel de ocupação total de Gaza provoca reação global e suspensão de venda de armas

Este plano "deve ser interrompido imediatamente", disse o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, em um comunicado. Este proejto "contradiz a decisão da Corte Internacional de Justiça de que Israel deve encerrar sua ocupação o mais rápido possível, assim como a concretização da solução acordada de dois Estados e o direito palestino à autodeterminação", acrescentou Türk.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o plano israelense de intensificar sua ofensiva em Gaza como um "erro" e pediu que a decisão fosse "reconsiderada" imediatamente. "Esta ação não fará nada para encerrar o conflito ou garantir a libertação dos reféns. Só levará a mais massacres", concluiu.

Dois Estados

A Espanha também "condena veementemente a decisão do governo israelense de intensificar a ocupação militar de Gaza". O ministro das Relações Exteriores espanhol, Manuel Albares, acrescentou que o plano "só causaria mais destruição e sofrimento". Em mensagem no X, ele salientou que "a paz definitiva na região só será alcançada com o estabelecimento de uma solução de dois Estados, que inclua um Estado da Palestina viável".

A Turquia "exortou a comunidade internacional a assumir suas responsabilidades para impedir a implementação" do plano israelense. O plano "visa deslocar à força os palestinos de suas próprias terras, tornando Gaza inabitável", afirmou o Ministério das Relações Exteriores turco, em um comunicado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu a Israel que "reconsiderasse" seu plano para Gaza. "O governo israelense deve reverter sua decisão de estender a operação militar em Gaza", disse a chefe da Comissão Europeia na rede social X. "Um cessar-fogo é necessário imediatamente", afirmou.