Venezuela chama de 'patética' nova recompensa de US$ 50 milhões dos EUA por Maduro

O aumento da recompensa por Maduro, que passa a ser a maior da história, superando o valor oferecido pelo paradeiro de Osama bin Laden, foi anunciado pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, como é mais conhecida entre os americanos. Em um vídeo publicado na rede social X, ela declarou que o presidente venezuelano "é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional".

A procuradora-geral americana acusa o presidente venezuelano de utilizar "organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o Cartel dos Soles para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos. Até o momento, a Agência Antidrogas dos EUA (DEA) confiscou "30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro e seus cúmplices, sendo quase sete toneladas atribuídas diretamente ao líder chavista", detalhou.

Pam afirma que a cocaína costuma estar misturada com fentanil, um opioide sintético que causa graves danos no país.

Bens confiscados

O tráfico para os Estados Unidos é, segundo Washington, a "principal fonte de renda" para os cartéis sediados na Venezuela e no México. O Departamento de Justiça já apreendeu mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens, sem conseguir reverter o fenômeno.