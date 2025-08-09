Cientistas: corte de verba para vacinas nos EUA se baseia em fake news

Kennedy alegou que as vacinas de mRNA provocam mutações no vírus, criando novas variantes e prolongando pandemias. A afirmação foi contestada por especialistas.

"Nenhuma vacina, incluindo as de mRNA, estimula novas mutações", disse Stephen Evans, professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

O secretário americano também afirmou que as vacinas não protegem contra infecções das vias respiratórias superiores e que a tecnologia oferece mais riscos do que benefícios.

Para Charles Bangham, professor de imunologia do Imperial College de Londres, "os benefícios superam amplamente os riscos. As vacinas são extremamente eficazes para prevenir mortes, hospitalizações e infecções."

Joachim Hombach, responsável pela área de imunização da OMS, lamentou a decisão. "A vacina de mRNA é uma tecnologia importante, que pode ser adaptada rapidamente e foi essencial no combate à covid", afirmou.

Instruções genéticas

Diferentemente das vacinas tradicionais, que usam formas enfraquecidas ou inativadas do vírus, as de mRNA introduzem instruções genéticas nas células para que produzam uma proteína inofensiva, capaz de treinar o sistema imunológico.