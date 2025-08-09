Milei fecha cerco a aumentos concedidos pelo Congresso para setores sensíveis da sociedade

"Em primeiro lugar, na segunda-feira (11), assinarei uma instrução ao ministério da Economia para proibir que o Tesouro financie o gasto primário por meio de emissão monetária. O Tesouro Nacional não poderá pedir dinheiro emprestado ao Banco Central para financiar sua despesa. Esta é uma medida que, embora, na prática, já seja implementada, agora será formalizada", anunciou Milei em rede nacional de rádio e televisão, completando com a segunda medida.

"Em segundo lugar, nos próximos dias, enviarei um projeto de lei ao Congresso para penalizar a aprovação de orçamentos nacionais que resultem em déficit fiscal. Este projeto estabelece uma regra fiscal estrita que exige ao setor público nacional obter um resultado financeiro com equilíbrio ou com superávit. Também estabelecerá uma sanção penal aos legisladores e aos funcionários públicos que não cumprirem essas regras fiscais", advertiu o presidente argentino, indicando ainda que, segundo a nova regra, "todo novo gasto que afetar este resultado financeiro deverá implicar um corte na mesma proporção", ou seja, "cada novo gasto deve dizer de onde sairá o dinheiro e de quem será retirado".

A primeira medida visa impedir que, para financiar gastos, haja emissão monetária sem respaldo, considerada uma fonte de inflação ao aumentar o déficit fiscal.

A segunda medida aponta para responsabilizar os legisladores pelas decisões de retirar dinheiro de um setor para dar a outro, sempre dentro do orçamento previsto, sem contar com a possibilidade de o Executivo emitir dívida nem dinheiro sem respaldo.

Aposentados e pessoas com deficiência como variável de ajuste

Nos 23 minutos de pronunciamento na noite desta sexta-feira (8), o presidente Javier Milei procurou explicar o motivo pelo qual vetou as leis que aumentam em 7,2% as aposentadorias e que atualizam os benefícios médicos para pessoas com deficiência como forma de repor perdas com a inflação. Os vetos de Milei a esses dois setores sensíveis serão tratados pela Câmara dos Deputados.