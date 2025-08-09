Oposição à guerra em Gaza se intensifica entre reservistas do Exército em Israel

O Exército israelense, formado principalmente por soldados reservistas, apresenta sinais de desgaste. Os apelos à desobediência se multiplicam, e até mesmo o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, manifesta publicamente reservas em relação aos planos militares do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Zamir já classificou a estratégia de ocupação total da Faixa de Gaza como uma "armadilha estratégica" e alertou para os riscos militares e humanitários de uma ação prolongada.

O reservista israelense Shaked Rogel, 34 anos, milita em um grupo chamado Soldados pelos Reféns. O movimento defende a recusa às ordens de mobilização para lutar em Gaza. Não por desconfiança em relação ao Exército, mas por patriotismo. Seus membros acreditam que o governo está comprometendo a integridade da instituição militar.

Nas últimas semanas, a imprensa israelense tem noticiado o aumento de suicídios e casos de estresse pós-traumático entre os combatentes.

"O Exército está cansado e desmoralizado. Não quer fazer esta guerra. Não queremos conduzir uma guerra de extermínio contra os habitantes de Gaza", afirma Rogel. "Queremos voltar para casa, reencontrar nossas famílias, retomar nosso dever de defesa e encerrar esta guerra."

Na vida civil, Rogel é acadêmico. Não serviu em Gaza nos últimos meses, mas participou da guerra contra o Hezbollah no Líbano.