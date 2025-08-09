Plano de Israel para ocupar Cidade de Gaza representa nova ameaça regional e global, diz Autoridade Palestina

O plano de Israel para assumir o controle da Cidade de Gaza representa uma nova "escalada" que ameaça a "estabilidade regional", acusou neste sábado (9) a Autoridade Palestina. Após 22 meses de guerra na Faixa de Gaza, o governo israelense anunciou um plano para controlar a cidade de Gaza, no norte do território palestino.

"As políticas de Israel, incluindo a reocupação de Gaza, as tentativas de anexação da Cisjordânia e a judaização de Jerusalém, fecharão todas as portas para a segurança e a estabilidade, tanto em nível regional quanto global", afirmou em comunicado o porta-voz da presidência palestina, Nabil Abou Roudeina.

Ele também condenou "o desprezo de Israel pelas críticas internacionais e pelos alertas das potências mundiais sobre a escalada da guerra contra o povo palestino", e considerou essas ações como "um desafio sem precedentes e uma provocação à vontade internacional de alcançar a paz".