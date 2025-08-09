Poluição diminui e peixes retornam ao rio Sena em Paris, mas enfrentam ameaça de espécies invasoras

Essa técnica é autorizada apenas para fins de pesquisa e os peixes são soltos após o registro. Após duas horas de coleta, Renard separa os espécimes por espécie em baldes com água e os mede. A operação é completada com censos em outros pontos do Sena e em um de seus afluentes, o rio Marne.

Já na primeira manhã de trabalho em Paris, uma boa notícia: foi capturado um chabot, pequeno peixe histórico do Sena, classificado como vulnerável na Europa e que só sobrevive em águas de boa qualidade. A espécie havia desaparecido nos anos 1970, quando os níveis de nitrogênio e fósforo eram elevados devido ao despejo de esgoto.

Outras espécies também estão retornando, como o lúcio, peixe de grande porte, muito apreciado por pescadores amadores. "O lúcio é uma espécie guarda-chuva: se ele está bem, significa que muitas outras também estão", explica Charlie Rozpeczny, da União dos Pescadores de Paris, que acompanhava o censo.

Hoje, há entre 35 e 40 espécies no Sena e no Marne, o dobro do que havia há 30 anos. Nos anos 1970, eram apenas três, segundo o SIAAP.