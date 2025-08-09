Sino toca em Nagasaki para lembrar os 80 anos da bomba que matou 74 mil pessoas

A atenção do comando japonês estava voltada para a URSS, por meio da qual esperavam negociar sua rendição com os Estados Unidos. Desde o ultimato de Potsdam em 26 de julho, os japoneses insistiam, sobretudo, em manter seu imperador. No entanto, o presidente Truman exigia uma capitulação incondicional, do mesmo tipo que havia sido imposta às autoridades nazistas, em 7 e 8 de maio de 1945.

Um apocalipse improvisado

No dia 7 de agosto, contudo, Stálin decidiu atacar a Manchúria. A invasão foi lançada na manhã de 9 de agosto. O gabinete de guerra japonês se reuniu em peso para tratar da questão, ao mesmo tempo em que três bombardeiros B29 se dirigiam ao Japão, operando da mesma forma que no ataque a Hiroshima. Eles foram rapidamente detectados e acompanhados por cinco horas pela inteligência japonesa, mas as autoridades militares não reagiram.

A esquadrilha americana dirigiu-se primeiro a Kokura, onde a visibilidade estava ruim, principalmente devido aos bombardeios realizados naquela manhã por outros aviões americanos. Sem outra opção, Charles W. Sweeney, comandante do "Bock's Car", o avião que transportava a bomba, decidiu seguir para Nagasaki, mesmo tendo decolado com combustível limitado devido a um problema no tanque. A bomba de plutônio que levava, "Fatman", era 40% mais potente do que a "Little Boy", de urânio, lançada sobre Hiroshima.

O uso do plutônio foi decidido com base nos estoques disponíveis. O sistema de detonação era muito mais complexo, e a bomba já estava armada quando o avião decolou. Ao contrário do bombardeio de 6 de agosto, essa operação foi preparada às pressas. A urgência tinha duas razões: fazer os japoneses acreditarem que os EUA tinham um grande estoque dessas novas bombas e que elas seriam usadas em ritmo contínuo; e, de forma mais prática, aproveitar o último dia de tempo bom antes da chegada de tempestades. Na realidade, "Fatman" era a última das três bombas operacionais no verão de 1945. Uma quarta estava em produção, e o objetivo era fabricar três por mês.

Minorias duplamente atingidas

Com pouco combustível, Charles W. Sweeney decidiu retornar após várias tentativas de localização sob forte cobertura de nuvens. No último momento, uma abertura permitiu ao capitão Kermit King Beahan, membro da tripulação do "Bock's Car", realizar um lançamento aproximado. De fato, a bomba caiu mais de dois quilômetros longe do alvo original. "Fatman" explodiu a 580 metros do solo, quase na vertical da catedral de Urakami, ao noroeste da cidade, quando o objetivo era atingir os estaleiros da Mitsubishi. Apesar disso, 40% da cidade foi destruída. Grande parte da comunidade cristã, a mais antiga do Japão, morreu nos primeiros segundos.