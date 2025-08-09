Tratado global sobre plásticos: por que países produtores de petróleo bloqueiam as negociações

Esse grupo inclui Rússia, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait, além de países do Norte da África, como o Egito, e nações menos atuantes, como Cazaquistão e Azerbaijão. Os Estados Unidos, maior produtor de petróleo do mundo, também adotam posições semelhantes, segundo Lévi Alvarès. Apesar das diferenças de tamanho e influência, todos esses países têm em comum a produção de petróleo e o investimento na fabricação de plástico, seja em seus próprios territórios ou no exterior.

"Esses países produtores de petróleo e gás também são grandes fabricantes de produtos petroquímicos, incluindo plásticos", explica Francis Perrin, diretor de pesquisa do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (Iris). "Por isso, não têm interesse em limitar as possibilidades de expansão nesse setor."

Plástico: mercado alternativo para o petróleo

Para esses países, o crescimento da produção global de plástico nas próximas décadas, como prevê a OCDE, caso nenhuma mudança seja feita, representa uma oportunidade. Com o avanço de políticas em países ricos para reduzir o uso de combustíveis fósseis na geração de energia e nos transportes, os principais produtores de petróleo buscam novos destinos para seu "ouro negro".

O plástico, que depende fortemente da extração de matérias-primas fósseis como petróleo, carvão e gás natural, surge como alternativa. Em 2022, segundo estudo da Universidade Tsinghua, na China, 98% do plástico produzido tinha origem fóssil. "Nos próximos anos, é muito provável que a demanda por petróleo no setor de transportes se estabilize. A petroquímica e o plástico serão os principais motores do crescimento do consumo global de petróleo", prevê Perrin.

Na Arábia Saudita, o plástico como estratégia de futuro

A redução da produção mundial de plástico não interessa a esses países nem às suas grandes petroleiras, que já investem no setor. "Há um desafio real para esses Estados: justificar a continuidade da extração de combustíveis fósseis e encontrar novos mercados", afirma Lévi Alvarès.