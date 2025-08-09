Zelensky rejeita concessão territorial antes da cúpula entre Trump e Putin no Alasca

Em vez de ocorrer em território neutro, a reunião entre Putin e Trump será realizada no estado do Alasca, no extremo noroeste do continente americano, próximo à Rússia. A área foi cedida aos Estados Unidos no final do século XIX.

Durante uma conversa telefônica com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, neste sábado, Zelensky também pediu aos aliados europeus, excluídos das negociações, que tomem "medidas claras".

O presidente ucraniano também conversou por telefone neste sábado com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre a "situação diplomática" em torno da Ucrânia. "É realmente importante que os russos não consigam enganar ninguém mais uma vez", escreveu em uma mensagem na rede Telegram.

Trocas de territórios

Para Donald Trump, a resolução da guerra passa necessariamente por concessões territoriais. Questionado sobre o assunto nesta sexta-feira (8), pouco antes do anúncio da cúpula, ele declarou que "haverá trocas de territórios que beneficiarão ambos os lados", sem fornecer mais detalhes.

"Estamos falando de um território onde os combates ocorrem há mais de três anos e meio. É complicado", acrescentou o presidente americano na Casa Branca, ao lado dos líderes do Azerbaijão e da Armênia, que acabavam de assinar um acordo de paz.