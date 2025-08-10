Como os EUA podem pressionar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia em encontro no Alasca?

O encontro representa uma nova tentativa de alcançar um consenso, após vários ultimatos feitos pelos Estados Unidos. Trump já ameaçou várias vezes impor sanções à Rússia, caso o país recuse o cessar-fogo.

Na ausência de um acordo, os Estados Unidos não descartam a aplicação de sanções contra países que mantêm relações comerciais com a Rússia, especialmente nos setores de petróleo e armamentos.

As medidas podem incluir o aumento das tarifas alfandegárias para 25% sobre produtos importados da Índia, em resposta ao consumo de petróleo russo. Outras sobretaxas poderão ser adotadas caso a demanda internacional por petróleo e gás natural produzidos pelo país não diminua.

O presidente Vladimir Putin não se mostra intimidado pelas ameaças e considera as medidas pouco legítimas. Na prática, a Rússia continua vendendo energia e mobilizando suas exportações para amortecer o impacto das sanções ocidentais.

O país também se apoia em trocas comerciais limitadas, porém estratégicas, que ajudam a compensar as medidas impostas pelos Estados Unidos.

Nesse contexto, a reunião no Alasca pode se revelar apenas um duelo diplomático de alto risco e, por isso, gera apreensão em Kiev. A Ucrânia teme um acordo desfavorável, já que o presidente Volodymyr Zelensky estará ausente.