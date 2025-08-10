Coreia do Norte: filha de Kim Jong-un ganha destaque público e é apontada como possível sucessora

Ela reapareceu alguns meses depois, no início de fevereiro de 2023, durante as celebrações do 75º aniversário das forças armadas do país. Primeiro, em um banquete militar, em posição de destaque entre seus pais, Kim Jong-un e sua mãe, Ri Sol-ju. No dia seguinte, foi vista assistindo à grande parada militar.

As câmeras focaram na criança, então com cerca de dez anos, acariciando afetuosamente o rosto do pai, e a imprensa norte-coreana deu grande destaque ao momento. Um grande mistério envolve a jovem, hoje com 12 anos, sobre quem se sabe muito pouco.

Segundo os serviços de inteligência sul-coreanos, Kim Jong-un é pai de outros dois filhos, incluindo um mais velho. No entanto, nenhuma informação é divulgada sobre os irmãos de Kim Ju-ae, a única que apareceu publicamente até agora. Seu nome e existência foram revelados ao mundo em 2013, durante a visita do ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman a Pyongyang.

Dez anos depois, ela está cada vez mais presente nas imagens oficiais divulgadas pelo país. Em 2023, apareceu ao lado do pai em diversas ocasiões: em um teste de lançamento de um novo míssil balístico, em uma partida esportiva marcando o 111º aniversário de Kim Il-sung, durante visita à Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial e na inspeção de um satélite de reconhecimento militar.

Ela também acompanhou o líder em encontros no Comando Naval do Exército durante o Dia da Marinha e nas cerimônias dos 75 anos da fundação da Coreia do Norte.

O papel de Kim Ju-ae torna-se cada vez mais central nas fotografias. A ponto de, em novembro de 2023, ela aparecer não apenas no centro, mas também em primeiro plano de uma imagem em que seu pai é visto ao fundo.