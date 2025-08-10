França enfrenta nova onda de calor com temperaturas acima dos 40°C

Nas ruas, a população tenta se adaptar. Em Bordeaux, uma jovem mãe, Amandine, carregava o elevador com carrinho de bebê, patinete e itens de praia. "Impossível manter as crianças no apartamento com esse calor. Estou indo para o litoral... Lá estão anunciando 7 graus a menos", disse ela, mostrando a previsão do tempo no celular.

Essa é a segunda onda de calor registrada na França em 2025, após o episódio entre 19 de junho e 4 de julho. Desde 1947, já foram contabilizadas 51 ondas de calor no país. A Météo-France alerta para cuidados especiais com pessoas vulneráveis, como idosos e doentes.

Em Marselha, Monique Beluy, de 81 anos, lamenta morar sozinha. "Nunca enfrentei uma canícula tão difícil. Com minha idade e saúde, sei que sou mais vulnerável", desabafa, protegendo-se do sol com um guarda-chuva.

Semana de calor

O pico da onda de calor é esperado entre segunda e terça-feira, com previsão de durar até o final da próxima semana. No total, 46 departamentos estão em alerta laranja, enquanto apenas a Córsega do Sul permanece em alerta amarelo.

A agricultura também sofre os impactos. Marc Bardin, produtor de frutas em Charavines (Isère), teme prejuízos: "Com esse calor, metade das minhas framboesas vai perder a pigmentação. O sabor não muda, mas fica mais difícil vender." Ele investiu em estufas com sombra, mas alerta: "É caro. Os anos ruins se acumulam e os agricultores vivem cada vez pior. A longo prazo, a alimentação vai custar mais caro."