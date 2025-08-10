Israel vencerá a guerra em Gaza, "com ou sem o apoio de outros países", afirma Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou neste domingo (10) que seu "objetivo não é ocupar Gaza". A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa em Jerusalém. "Quando os terroristas entregarem as armas, Gaza será desmilitarizada, zonas de segurança serão instaladas nas fronteiras de Israel e uma administração civil será estabelecida", afirmou. Segundo ele, a operação ocorrerá "em um prazo relativamente curto".

Da redação da RFI em Paris, com agências

Netanyahu também declarou que o novo plano israelense para Gaza é "a melhor maneira de terminar a guerra". "O Hamas ainda tem milhares de terroristas em Gaza. Os habitantes de Gaza nos pedem para serem libertados do Hamas", acrescentou o primeiro-ministro. Ele também afirmou que não "quer uma guerra sem fim" e Israel vencerá o conflito "com ou sem a ajuda de outros países".