Plano de Israel para Gaza pode gerar "nova calamidade", alerta representante da ONU

O plano israelense de tomada da cidade de Gaza pode desencadear "uma nova calamidade" com repercussões "em toda a região", alertou neste domingo (10) Miroslav Jenca, subsecretário-geral da ONU para Europa, Ásia Central e Américas. "Já estamos testemunhando uma catástrofe humanitária de proporções inimagináveis em Gaza", declarou, na abertura de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança dedicada ao conflito.

Segundo ele, se os planos de tomada da cidade no território palestino "forem implementados, correm o risco de provocar uma nova calamidade em Gaza, com repercussões em toda a região, causando novos deslocamentos forçados, mortes e destruição, agravando ainda mais o sofrimento insuportável da população".

Antes da reunião, o representante da Eslovênia no Conselho de Segurança, falando em nome dos quatro países da União Europeia que atualmente ocupam assentos (Dinamarca, Grécia, França e Eslovênia), também condenou o plano.