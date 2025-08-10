Protesto em Tel Aviv pede fim da guerra; Brasil deplora plano de Israel para ocupar Cidade de Gaza

Milhares de manifestantes foram às ruas, neste sábado (9), em Tel Aviv para pedir o fim da guerra na Faixa de Gaza, um dia após o anúncio do plano israelense para a conquista da Cidade de Gaza, a maior do território palestino. O Brasil declarou que "deplora" o plano de Israel, uma decisão que, na opinião de Brasília, deve "agravar a catastrófica situação humanitária" no território palestino.



Após 22 meses de guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta uma pressão muito forte em Israel e no exterior para encerrar sua ofensiva em Gaza, onde mais de 2 milhões de palestinos estão ameaçados de "fome generalizada", segundo a ONU.

Os manifestantes exibiram cartazes e fotos dos reféns ainda mantidos cativos no território palestino e instaram o governo a conseguir sua libertação.