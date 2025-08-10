Trump anuncia projeto para "embelezar" Washington e exige que sem-teto deixem a cidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu neste domingo (10) que os sem-teto deixem "imediatamente" Washington. Ele afirmou que o governo fornecerá abrigo, mas em locais distantes da capital.Trump anunciou uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira (11), na qual apresentará seu projeto para tornar a cidade "mais segura e mais bonita do que nunca."

"Os sem-teto devem partir imediatamente. Vamos oferecer abrigos, mas longe da capital", escreveu em sua plataforma Truth Social, antes de ameaçar os sem-teto e chamá-los de "criminosos". "Vocês não precisam partir. Vamos colocá-los na prisão, onde deveriam estar", declarou..

Segundo o relatório anual do Departamento de Habitação, Washington ocupava, em 2024, o 15º lugar entre as grandes cidades americanas com maior número de pessoas em situação de rua, com mais de 5.600 registros.