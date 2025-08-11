Alemães criticam Merz por não proteger exportações em meio à ofensiva tarifária de Trump

Essa redução do PIB de cerca de 0,2% que os economistas preveem por causa do tarifaço pode prejudicar bastante a economia alemã, que vivenciou dois anos consecutivos de recessão ? o PIB contraiu 0,3% em 2023 e 0,2% em 2024.

Além disso, embora os alemães tenham iniciado o primeiro trimestre com um crescimento de 0,4% do PIB, este contraiu 0,1% no segundo trimestre, levando os especialistas a prever um terceiro ano de recessão.

Efeitos já são sentidos

Segundo uma pesquisa da Câmara Alemã de Indústria e Comércio, três em cada quatro empresas alemãs já estão experimentando os efeitos do conflito comercial com os Estados Unidos.

No caso daquelas companhias com vínculos estreitos com os Estados Unidos, o impacto alcança 90%, de acordo com a sondagem.

Para 80% das empresas que se dizem impactadas, o principal fator é a incerteza que a situação provoca, especialmente o medo de que Washington possa impor novas tarifas no futuro.