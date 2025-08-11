'Assassinato reivindicado', 'ataque deliberado': indignação após a morte de seis jornalistas em Gaza

Com a confirmação, nesta segunda-feira (11), da morte de mais um profissional de imprensa na Faixa de Gaza, aumenta para seis o saldo de mortos em um bombardeio do Exército israelense no domingo (10), que atingiu uma tenda da imprensa na entrada de um hospital. A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denunciou "com veemência e indignação os assassinatos reivindicados" por Israel, entre eles, o de Anas al Sharif, correspondente renomado da emissora Al Jazeera, classificado de "terrorista" pelo governo de Benjamin Netanyahu.

O repórter Anas al Sharif, de 28 anos, era dos rostos mais conhecidos entre os correspondentes da Al Jazeera que cobriam diariamente o conflito em Gaza. O Exército israelense afirmou que ele foi o principal alvo do ataque, considerado um "terrorista" que "se fazia passar por jornalista".

O Sindicato de Jornalistas Palestinos condenou o que chamou de "crime sangrento". A RSF declarou estar "horrorizada" com a morte dos profissionais e acrescentou que Anas al Sharif era "a voz do sofrimento imposto por Israel aos palestinos de Gaza". De acordo com a RSF, cerca de 200 jornalistas foram mortos no enclave palestino desde o início da guerra, há 22 meses.