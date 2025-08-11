França bate novos recordes de calor; migrantes sofrem com insolação diante da prefeitura de Paris

Ao menos quatro estações meteorológicas da França registraram novos picos de temperatura nesta segunda-feira (11). Concentrada desde o fim da última semana no sudoeste, a onda de calor deve se espalhar pelo restante do país nesta terça-feira (12). Diante da prefeitura de Paris, a exposição ao sol de um acampamento com centenas de migrantes preocupa organizações humanitárias. Muitos deles foram diagnosticados com insolação.

Em Bordeaux, no sudoeste, os termômetros subiram nesta tarde até 41,6°C, batendo o recorde de de 41,2°C, registrado em 23 de julho de 2019. No mesmo momento, três outras cidades francesas também enfrentavam um calor inédito: Bergerac (41,4°C), Cognac (40,6°C) e Saint-Girons (39,7°C).

Segundo a Météo-France, o serviço nacional de meteorologia do país, "esses valores não são definitivos" e "as máximas podem evoluir" até amanhã. Nesta segunda-feira, doze regiões francesas já estavam sob alerta máximo para altas temperaturas. "A onda de calor avança em direção ao noroeste e, sobretudo, ao centro-leste", alerta o último boletim emitido nesta tarde.