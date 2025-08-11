Invasão de águas-vivas paralisa maior usina nuclear e fecha praias na França

A França enfrenta uma onda incomum de proliferação de águas-vivas e physalias, também conhecidas como caravelas-portuguesas, na costa atlântica do país. A invasão desses organismos marinhos, registrada desde o final de julho, tem provocado o fechamento temporário de praias no sudoeste francês e, nesta segunda-feira (11), paralisa a maior usina nuclear da Europa Ocidental, localizada no norte da França.

Quatro unidades da usina nuclear francesa de Gravelines foram automaticamente desligadas na noite de domingo (10) para segunda-feira (11), após uma invasão inesperada de águas-vivas nas estações de bombeamento de água do circuito de resfriamento dos reatores. A operadora francesa EDF informou que os desligamentos não comprometeram a segurança das instalações, dos funcionários ou do meio ambiente.

A usina, que possui seis reatores de 900 megawatts cada, está temporariamente fora de operação, já que as duas unidades restantes estão em manutenção. A EDF mobilizou equipes para realizar diagnósticos e intervenções, com o objetivo de retomar a produção de energia com segurança, o mais rápido possível.