Lista de países que reconhecem Estado palestino segue aumentando desde o início do conflito em Gaza

O número de países que reconhecem a Palestina como Estado segue aumentando desde o início do conflito entre Israel e o grupo extremista islâmico Hamas, em outubro de 2023. Nesta segunda-feira (11), a Austrália indicou que pretende adotar esta posição na próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que ocorrerá em setembro. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Ao todo, dos 193 países que integram a ONU, 145 já reconheceram ou pretendem reconhecer o Estado palestino, segundo levantamento feito pela agência de notícias AFP. Assim como a Austrália, França e Canadá manifestaram recentemente que pretendem fazer o mesmo durante a Assembleia Geral.

"A paz será apenas temporária enquanto israelenses e palestinos não tiverem seus respectivos Estados permanentes (...) A Austrália reconhecerá esse direito do povo palestino", declarou Albanese.