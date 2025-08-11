Morte de Miguel Uribe muda rumos da corrida às eleições presidenciais na Colômbia

Miguel Uribe Turbay tinha 39 anos e deixa um filho de dois anos, além de três enteadas adolescentes que considerava como filhas, frutos de um casamento anterior da esposa. O senador conservador foi alvo de tiros em 7 de junho durante um comício em um bairro popular da capital colombiana. O atirador é um rapaz de 15 anos, cujas motivações não são conhecidas até o momento. Duas balas atingiram a cabeça de Uribe.

As autoridades prenderam seis suspeitos relacionados ao ataque, incluindo o atirador. Dissidentes da extinta guerrilha Farc são apontados como possíveis autores intelectuais do crime, que continua sendo investigado.

"Hoje é um dia triste para o país", escreveu a vice-presidente colombiana, Francia Márquez, em uma mensagem na rede social X. "A violência não pode continuar marcando nosso destino. A democracia não se constrói com balas nem com sangue, se constrói com respeito, com diálogo", acrescentou.

Cartas embaralhadas

O ataque que tirou a vida de Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país marcado pela violência e atentados a políticos nas décadas de 1980 e 1990. Além disso, a ausência do político conservador embaralha as cartas da pré-campanha.

Embora as candidaturas para o pleito ainda não tenham sido oficializadas, Uribe já havia anunciado no ano passado sua intenção de concorrer à presidência do país. O senador de direita era um fervoroso crítico do presidente colombiano, Gustavo Petro, e da esquerda em geral.