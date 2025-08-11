Plano de ocupação total de Gaza isola 'mais do que nunca' Israel na Europa, dizem jornais

As reações negativas ao plano israelense de ocupar integralmente Gaza crescem como bola de neve. Os jornais franceses desta segunda-feira (11) continuam analisando as repercussões da decisão do governo de Benjamin Netanyahu, anunciada na quinta-feira (7) da semana passada, que isola Israel na Europa.

O Le Monde destaca "uma espécie de consenso para condenar a escalada militar" no enclave palestino. Citando França, Alemanha, Holanda, Portugal entre outros países, o diário avalia que, com essa decisão, "o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu perde completamente o apoio dos europeus ". Segundo o texto, isso "deve ter consequências na relação entre a União Europeia e Israel", uma vez que o bloco não renunciará a defender "os princípios fundamentais do direito internacional".

Para o Libération, Israel "está mais isolado do que nunca". O jornal questiona o plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de "acabar com o Hamas" e depois "liberar o enclave palestino", mas sem evocar quem governaria Gaza após a ofensiva militar. De acordo com o diário, a ocupação da Cidade de Gaza só deve acontecer dentro de algumas semanas, o que daria tempo ao governo israelense de "chegar a um acordo que lhe favoreçeria".