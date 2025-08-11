Por que o Alasca foi escolhido para sediar encontro entre Trump e Putin?

Há anos, o exército americano anuncia registros regulares de aviões russos que se aproximam demais de seu espaço aéreo na região. No entanto, a Rússia não tem interesse em retomar o Alasca onde "também faz frio", ironizou Vladimir Putin em 2014.

Laços históricos entre Moscou e Washington

Mas a escolha do Alasca para a aguardada cúpula também tem um significado histórico e simbólico para os dois países. Foi para a Rússia dos czares que o dinamarquês Vitus Bering descobriu, no século XVIII, o estreito que separa a Ásia das Américas ? hoje batizado com seu nome ? e revelou ao Ocidente a existência do Alasca.

Em 1867, Moscou vendeu o território para Washington por US$ 7,2 milhões, uma compra extremamente criticada em uma época em que a região foi classificada de "geleira inútil". Com o tempo, descobriu-se a riqueza natural do Alasca, dotado de ouro, petróleo, gás natural e peixes.

No entanto, o Alasca só se tornou um estado americano de fato em 1959, embora tenha servido como rota de ligação para a cooperação militar após 1941, com a entrada da então União Soviética na Segunda Guerra Mundial. A região também se tornou um ponto estratégico militar, especialmente durante a Guerra Fria.

O território ainda é marcado pela presença de igrejas ortodoxas, implantadas desde a criação da Companhia Russo-Americana, e elas permanecem como um dos principais legados da história russa na região. Mais de 35 igrejas históricas, algumas com as cúpulas típicas da arquitetura ortodoxa, estão espalhadas pela costa do Alasca. A diocese ortodoxa do estado se apresenta como a mais antiga da América do Norte e conta até mesmo com um seminário, instalado na ilha de Kodiak.