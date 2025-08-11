Quem era Anas al Sharif, jornalista morto por Israel acusado de ser terrorista do Hamas?

O jornalista da Al Jazeera Anas al Sharif foi morto no domingo (10), junto com quatro colegas no que parece ter sido um ataque israelense direcionado, segundo o diretor do hospital Al Shifa, na cidade de Gaza. Um sexto jornalista freelancer, atingido no mesmo bombardeio, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira (11).

Acusado pelo governo de Benjamin Netanyahu de atuar "secretamente" como terrorista, o repórter tinha 28 anos e cobria a guerra em Gaza desde o início do conflito, após o ataque feito pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023.

Sharif nasceu em Jabaliya, considerado hoje um dos maiores campos de refugiados da Palestina. Ele era casado e tinha dois filhos pequenos. Nesta segunda-feira (11), foi compartilhado no X, a última mensagem do jornalista, escrita por ele em abril, que deveria ser divulgada caso morresse. No texto, o palestino pede para as pessoas não esquecerem de Gaza.