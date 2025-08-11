Reino Unido amplia programa de expulsão de estrangeiros de 23 países em meio à crescente tensão

"Por muito tempo, criminosos estrangeiros exploraram nosso sistema de imigração, permanecendo no Reino Unido por meses, até anos, enquanto seus recursos se arrastavam. Isso precisa acabar", declarou a ministra do Interior, Yvette Cooper, citada no comunicado divulgado no domingo.

Segundo o governo britânico, a ocupação de uma vaga na prisão custa, em média, 54 mil libras por ano (mais de R$ 375 mil).

O primeiro-ministro Keir Starmer tornou a redução da imigração, tanto legal quanto ilegal, uma prioridade de sua gestão, em um contexto de ascensão da extrema direita.

Desde julho de 2024, quando os trabalhistas chegaram ao poder, cerca de 5.200 estrangeiros condenados foram expulsos, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, segundo o Home Office, órgão responsável pela imigração no Reino Unido.

Na prática, a decisão sobre se essas pessoas cumprirão suas penas no exterior dependerá do país para o qual forem enviadas, informou o ministério da Justiça à BBC. Isso significa que alguns podem ser libertados ao chegar ao país de destino.

Até agora, o programa incluía oito países, entre eles Tanzânia, Estônia e Belize, e agora será estendido para mais 15: Angola, Austrália, Botsuana, Brunei, Bulgária, Canadá, Guiana, Índia, Indonésia, Quênia, Letônia, Líbano, Malásia, Uganda e Zâmbia.