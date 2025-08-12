Brasil decepciona em Genebra ao evitar compromisso contra poluição dos plásticos

Por outro lado, a comissária europeia para o Meio Ambiente, Jessika Roswall, pediu que as negociações sejam concluídas, destacando que a União Europeia (UE) está pronta para um compromisso.

"A UE está pronta, mas não a qualquer custo. É hora de realmente concluir este acordo vital", declarou ela durante uma coletiva de imprensa ao lado do ministro dinamarquês do Meio Ambiente, Magnus Heunicke.

"Se houve um pouco de teatro ontem, haverá muito mais nos próximos dias", alertou Heunicke, cujo país ocupa a presidência rotativa do bloco, parecendo confirmar rumores de que o negociador europeu teria ameaçado abandonar a mesa de negociações de um grupo de trabalho na noite de segunda-feira (11).

Essas negociações são "extremamente difíceis", disse Heunicke, "mas a UE está aqui para alcançar um acordo" que seja "o mais ambicioso possível".

ONGs denunciam presença de lobistas

De acordo com a Coalizão Vida Sem Plástico, "pelo menos 234 operadores da indústria química e de combustíveis fósseis se inscreveram para participar do INC-5.2 (a segunda parte do Comitê Intergovernamental de Negociação)". O número seria quase quatro vezes maior que a "presença de cientistas e quase sete vezes mais que a presença de indígenas".