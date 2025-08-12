‘Somos terroristas aos olhos de Israel’, diz jornalista em Gaza após mortes

No entanto, para Rami Abou Jamous, essas denúncias, ainda que sejam positivas, têm pouco efeito na prática. "É preciso parar a guerra, proteger os civis e a imprensa em Gaza. Mais de 200 jornalistas foram mortos durante esta guerra e, infelizmente, reina uma impunidade total", diz.

Todos terroristas aos olhos de Israel

Segundo a RSF, ao menos 45 profissionais da imprensa exerciam suas funções no momento em que foram mortos na Faixa de Gaza ? uma situação que não surpreende Jamous. "Somos todos terroristas aos olhos dos israelenses e, principalmente, do exército de ocupação", diz.

Fundador do serviço Gaza Press, que fornece suporte e traduções a jornalistas ocidentais, Jamous se emociona ao falar dos colegas mortos e contesta a suposta ligação de Al Sharif com o grupo Hamas. "Anas al Sharif estava 24 horas por dia na frente das câmeras da Al Jazeera, fazendo lives, reportagens. Como ele teria tempo para lançar foguetes ou qualquer outra coisa? Por que não o atacaram enquanto ele supostamente lançava foguetes?", contesta.

Questionado sobre fotos que o governo israelense divulgou de Anas al Sharif com membros do grupo Hamas, Jamous rebate: "Tenho fotos de muitos jornalistas franceses que fizeram selfies com as mesmas pessoas que estavam com Anas al-Sharif". "Mas nunca o vimos com uma kalashnikov, nem com qualquer arma de fogo, nem com um foguete nas costas", defende.

Jamous também denuncia uma "inversão de papéis". "Há jornalistas que fazem selfies com [Benjamin] Netanyahu, e ele é um criminoso de guerra. Existe um mandado de prisão contra ele no Tribunal Penal Internacional", ressalta.