'Estamos desesperados com Netanyahu; ele não quer acabar com a guerra', diz trabalhador humanitário em Gaza

Desde o anúncio de Netanyahu, a população começa a se preparar para deixar os pontos ainda autorizados na capital do enclave. "Estamos tentando encontrar locais seguros, tudo está superlotado de pessoas deslocadas. Infelizmente, não há mais espaço. Esperamos que haja uma solução", diz Riyad.

Israel nega que haja 'fome generalizada'

Nesta terça-feira, o Cogat, órgão israelense encarregado da administração civil nos territórios palestinos e vinculado ao Ministério da Defesa, publicou um novo relatório afirmando não haver "nenhum sinal de desnutrição generalizada na Faixa de Gaza". O Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo grupo Hamas, aponta que nas últimas semanas 227 pessoas morreram de fome, entre elas 103 crianças.

No entanto, o Cogat alega que, em sua "análise detalhada", há "uma diferença significativa" entre os números divulgados pelo grupo islâmico e os "casos documentados, com detalhes de identificação completos". Para o órgão, a falta de informações "levanta dúvidas sobre a credibilidade" das mortes.

Mas, segundo Riyad, "Gaza vive a pior crise humanitária da sua história". "Às vezes passamos dois dias, ou até mais, sem nos alimentar. Não há nada para comer", ressalta.

O trabalhador humanitário afirma que entre os 8.400 caminhões de mantimentos que deveriam entrar no território nas duas últimas semanas, apenas 112 tiveram autorização de Israel para acessar o enclave. "90% dos caminhões que entraram foram atacados e saqueados. Nenhum caminhão chegou aos estoques e centros de distribuição oficiais da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos e do Programa Mundial de Alimentos", diz.