Lula e Xi reforçam aliança do Sul Global contra unilateralismo de Trump

Xi disse que as relações entre China e Brasil estão em seu melhor momento, informou a agência estatal de notícias Xinhua. Ele afirmou que Pequim trabalhará com o Brasil para dar exemplo de unidade e autossuficiência entre os principais países do Sul Global. O objetivo, segundo o líder chinês, é "construir conjuntamente um mundo mais justo e um planeta mais sustentável", citou a Xinhua.

Defesa do multilateralismo

O presidente chinês destacou ainda que "todos os países devem se unir e se opor firmemente ao unilateralismo e ao protecionismo", acrescentou a agência chinesa, em uma referência velada às tarifas americanas.

A Presidência brasileira informou, em um comunicado, que a conversa telefônica durou aproximadamente uma hora, durante a qual Lula e Xi discutiram vários temas, como a guerra na Ucrânia e a luta contra as mudanças climáticas. "Ambos concordaram com o papel do G20 e dos BRICS na defesa do multilateralismo", acrescenta a nota.

Os presidentes também se comprometeram a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites, destaca o comunicado divulgado pelo governo brasileiro. Pequim trabalhou nos últimos anos para ampliar sua influência na América Latina como forma de contrabalançar Washington, historicamente a potência mais influente na região.

A China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil, e dois terços dos países latino-americanos aderiram ao megaprojeto de infraestrutura chinês da "Nova Rota da Seda". O Brasil exporta grande quantidade de soja para a China, que, como principal consumidor mundial do produto, depende em grande parte das importações para seu abastecimento.