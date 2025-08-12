Macron rompe silêncio histórico e reconhece guerra contra Camarões durante processo de descolonização

O líder centrista utiliza várias vezes a palavra "guerra", até então ausente do discurso oficial francês sobre a ex-colônia. Macron acrescenta que o conflito continuou após 1960, com o apoio da França às ações conduzidas pelas autoridades camaronesas independentes.

Luta contra movimentos independentistas

O presidente francês anunciou, em julho de 2022, durante visita a Camarões, o lançamento dos trabalhos de uma comissão mista franco-camaronesa com o objetivo de esclarecer a luta da França contra os movimentos independentistas e de oposição em Camarões entre 1945 e 1971.

O relatório elaborado pelo grupo, presidido pela historiadora Karine Ramondy, integra a política de memória do presidente Macron em relação à África. Outras iniciativas semelhantes ocorreram recentemente com Ruanda e Argélia, outras páginas sombrias da política francesa no continente africano.

Segundo Macron, o relatório sobre Camarões e as próximas pesquisas sobre a questão "permitirão continuar construindo o futuro juntos, fortalecendo a relação estreita que une a França e Camarões, com seus laços humanos entre nossas sociedades civis e nossos jovens". Por outro lado, nenhuma forma de reparação, seja política ou judicial, está prevista por enquanto.

Mais de mil páginas

O relatório, com mais de mil páginas, estuda especialmente a transição da repressão das autoridades coloniais francesas para uma verdadeira "guerra". O conflito ocorreu no sul e no oeste de Camarões, entre 1956 e 1961. Segundo os historiadores, esses atos de violência causaram "dezenas de milhares de vítimas".