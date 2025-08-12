Migrantes sem-teto são removidos da entrada da Prefeitura de Paris e pressionados a deixar a cidade

O desmantelamento do acampamento ocorreu de forma pacífica, mas sob forte presença policial. Cerca de 30 pessoas do serviço de assistência aos sem-teto da prefeitura e integrantes da associação France Terre d'Asile estavam presentes para ajudar as famílias, com o apoio da ONG Utopia 56.

Muitas famílias que vivem em Paris há vários meses se recusaram a embarcar em um dos ônibus e a deixar a capital francesa. O congolês Nico, de 33 anos e pai de quatro filhos, foi um deles. Ele e a esposa estão em situação regular, com emprego e os documentos em dia, mas não têm onde morar.

"Daqui a pouco começa a escola, nós trabalhamos aqui, e vamos deixar tudo para ir para o interior, para recomeçar em um lugar que não conhecemos?", reagiu, indignado. O imigrante congolês tenta conseguir uma moradia há um ano e meio, sem sucesso: "Minha prioridade é proteger meu trabalho", afirmou.

Temperatura elevada preocupava associações

A onda de calor extremo que atinge a França agravou ainda mais a situação precária do acampamento improvisado. Organizações humanitárias demonstraram preocupação com a saúde dos migrantes, especialmente diante da exposição prolongada ao sol. Muitos sem-teto foram diagnosticados com insolação, conforme constatou, na segunda-feira, a associação Utopia 56.

Nesta terça-feira, os termômetros devem atingir 35?°C em Paris, intensificando ainda mais os riscos. As dezenas de famílias dormiam diretamente no chão, sobre lonas improvisadas.