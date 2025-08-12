Nova trégua comercial de 90 dias entre EUA e China abre caminho para cúpula entre Trump e Xi

O prazo anterior expiraria à meia-noite e um minuto desta terça-feira (12). Sem a prorrogação, os EUA poderiam elevar as tarifas sobre importações chinesas de 30% para 54%, enquanto a China aumentaria impostos sobre produtos americanos.

O acordo foi formalizado em uma declaração conjunta publicada pela Casa Branca e pelo governo chinês após reuniões em Londres e Estocolmo. A prorrogação está alinhada com o tom otimista dessas últimas conversas bilaterais, realizadas no final de julho.

Segundo o decreto, "os Estados Unidos mantêm a suspensão de uma tarifa adicional de 24% sobre produtos chineses por um período adicional de 90 dias, mantendo a taxa remanescente de 10%".

Em contrapartida, "a China também suspenderá a aplicação de 24% de tarifa adicional sobre produtos americanos pelo mesmo período e adotará todas as medidas administrativas necessárias para suspender ou remover contramedidas não tarifárias acordadas anteriormente".

Com a trégua, as taxas permanecem em 30% para importações chinesas nos EUA e 10% para importações americanas na China. As negociações continuam com um novo prazo até 9 de novembro.

Tarifas estratosféricas

Essa nova trégua evita a volta de tarifas alfandegárias estratosféricas que chegaram a 145% sobre produtos chineses antes do acordo assinado em 12 de maio de 2025. Para pressionar pelo combate ao tráfico de fentanil, Trump aplicou aos produtos chineses uma tarifa de 10% além da existente antes de 1º de janeiro, e adicionou 20% em abril em nome da reciprocidade.