Pontificado de Leão XIV completa 100 dias sob críticas de que 'ainda não começou'

O americano-peruano Robert Francis Prevost ainda não tomou até agora as decisões básicas desde sua eleição como papa em 8 de maio. Tampouco enfrentou dificuldades ou situações polêmicas, afirma uma reportagem do jornal francês Libération desta terça-feira (12). A publicação diz que, até o momento, tanto conservadores quanto partidários do falecido papa Francisco parecem poupar Leão XIV de pressões sobre seu pontificado.

Mais de três meses após sua eleição, Leão XIV ainda não formou sua equipe, nem nomeou seu sucessor à frente do Dicastério para os Bispos (Dicasterium pro Episcopis) - que ele mesmo dirigia antes de se tornar papa -, o que tem gerado muitas especulações no meio católico.

O novo papa ainda trabalha em sua primeira encíclica, que deverá ser o texto programático de seu pontificado - uma espécie de plano de governo - previsto para ser publicado até o fim do ano. Ao escolher o nome Leão XIV, o americano-peruano se posicionou claramente no grupo dos papas sociais, entretanto, há críticas em torno da demora em formar sua equipe e declarar suas orientações.