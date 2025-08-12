Portugal: falhas operacionais dificultam controle de um dos piores incêndios em 15 anos

Em Trancoso, distrito da Guarda, a situação é crítica: famílias inteiras foram evacuadas, muitos perderam seus animais e tiveram que abandonar suas casas. Centros comunitários e igrejas acolhem os mais vulneráveis, enquanto voluntários trabalham para abrir estradas bloqueadas e distribuir suprimentos básicos.

Combate ao fogo: recursos insuficientes e dificuldades técnicas

Atualmente, mais de 3.000 bombeiros portugueses lutam contra o fogo, apoiados por cerca de 225 viaturas e sete aeronaves. O combate, porém, é dificultado pelo bloqueio de estradas e pelo vento forte que acelera a propagação das chamas.

Um fator agravante é a paralisação dos três aviões Canadair portugueses, que estão fora de serviço devido a problemas técnicos. Portugal recorreu a um acordo com Marrocos, que enviou dois aviões Canadair para apoiar o combate aéreo, operação que seguirá até que os aviões nacionais estejam reparados.

Apesar do agravamento da crise, as autoridades portuguesas ainda não solicitaram oficialmente ajuda da União Europeia, o que tem gerado críticas públicas e debate político.

Dados alarmantes e causas dos incêndios

Desde o início de 2025, cerca de 60 mil hectares foram destruídos pelo fogo ? uma área que equivale a cinco vezes o tamanho da cidade de Lisboa. Só nos últimos dias, os focos de fogo consumiram mais de 15 mil hectares, conforme confirmado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).