Ucrânia: Exército russo avança rapidamente em Donetsk, a poucos dias do encontro entre Putin e Trump

Na semana em que acontecerá o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, sobre um plano de cessar-fogo na Ucrânia, as forças russas continuam avançando rapidamente na região de Donetsk nas últimas horas. A recente ofensiva levantou questionamentos por parte do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que não estará presente na cúpula bilateral.

Zelensky afirmou que "não há sinais de que a Rússia esteja se preparando para uma situação de pós-guerra, muito pelo contrário", referindo-se ao encontro entre Trump e Putin, agendado para sexta-feira (15), no Alasca (EUA). Líderes da União Europeia enfatizaram nesta terça-feira (12) a necessidade de os ucranianos "decidirm seu próprio futuro".

Enquanto isso, a tensão continua na linha de frente do conflito, que começou em 2022, relata a correspondente da RFI em Kiev, Emmanuelle Chaze. Nos últimos meses, o Exército russo afirma ter anexado quatro regiões, entre elas Donetsk, no leste da Ucrânia.