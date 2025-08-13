Cresce mobilização em Israel pelo fim da guerra em Gaza

O apelo foi feito por famílias de reféns israelenses que ainda estão detidos e de soldados enviados ao front. Antes do domingo, diversas iniciativas já estavam em andamento.

Nos arredores da Faixa de Gaza, várias organizações de mulheres, formadas principalmente por mães de soldados, montaram acampamentos. Algumas dormem no local e outras se juntam às manifestações no fim do dia.

"Se o chefe do Estado-Maior diz que essa guerra precisa acabar, que ela coloca em risco os reféns e os soldados, então o que devemos pensar, nós, mães?", questiona Anabel Friedelander, uma das organizadoras.

Ela tem três filhos convocados como reservistas desde o início da guerra e não aceita que seu país continue o conflito. "Acreditamos que devemos tirar nossos filhos de Gaza, tirá-los dessa guerra, agora!"

Ronit Nahmias, avó de um reservista, também integra o movimento que protesta perto da Faixa de Gaza e aposta no sucesso das manifestações. Há quase trinta anos, liderou um movimento semelhante de mães de soldados pedindo o fim da ocupação militar israelense no sul do Líbano.

"Chega, basta, parem! Não queremos enviar nossos filhos; não entendemos qual é o objetivo dessa guerra. Alguns extremistas querem retomar toda a Faixa de Gaza, mas são loucos! Infelizmente, estão no governo neste momento..."