Cúpula sobre acesso da água na Africa destaca papel desfavorável para mulher da zona rural

Entre os objetivos do encontro estão mobilizar investimentos para projetos de água e saneamento resilientes ao clima, fechar o déficit anual de US$ 30 bilhões em investimentos no setor hídrico africano, promover reformas legais e regulatórias e melhorar os sistemas de dados e informação para decisões mais eficazes e monitoramento do progresso.

Apenas 15% da população rural africana tem acesso à água potável. Somando áreas urbanas e rurais, 35% da população ainda não tem acesso à água potável - há 25 anos, esse número era de 54%.

Caminhar para buscar água

No entanto, o continente africano ainda está atrasado. Em escala mundial, 9% da população não tem acesso à água potável. Segundo a OMS, 300 milhões de pessoas ? ou seja, 4% da população global ? precisam caminhar mais de meia hora para encontrar água potável.

Em 2015, Siabatou Sanneh, uma mulher gambiana, participou da Maratona de Paris com um galão de água na cabeça para chamar atenção para essa questão. "Ajudem-nos a reduzir a distância", dizia um dos seus cartazes.

"Caminhamos de 10 km a 12 km para buscar água do poço. A água é um grande problema, há muita gente, leva muito tempo e carregamos os galões com os braços", relatou Sameera Idris, uma sudanesa, à repórter Gaëlle Laleix, da RFI, nos arredores de Cartum, há alguns meses, em plena guerra civil.