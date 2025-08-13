Descontentamento social na Argentina cresce, mas Milei mantém apoio popular

Há dez dias, Milei vetou um aumento nas aposentadorias aprovado pelo Congresso, além de uma atualização no valor das prestações médicas destinadas a pessoas com deficiência. O Congresso também deve votar em breve leis de financiamento para universidades e hospitais pediátricos, que afetarão médicos e o ensino universitário.

O presidente afirma que não há recursos para ajudar esses setores vulneráveis e que a política de superávit fiscal é uma das bases de seu governo.

No entanto, o superávit fiscal de Milei é considerado fictício por economistas. Isso porque, entre outros fatores, as obras públicas no país estão paralisadas há quase dois anos.

Além disso, o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) lembrou que, ao se considerar os juros da dívida, o superávit fiscal primário de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) se transforma em um déficit fiscal de 1,2%.

De todo modo, o que se torna cada vez mais evidente nas pesquisas de opinião pública são os setores sociais que relatam dificuldades para chegar ao fim do mês.

Aperto econômico e perda de poder aquisitivo

Desde dezembro de 2023, quando Javier Milei assumiu a presidência, a perda média do poder aquisitivo na Argentina foi de cerca de 12%. Trabalhadores do setor público e do setor informal sofreram perdas ainda maiores. Já os assalariados do setor privado têm conseguido reajustes salariais baseados na inflação.