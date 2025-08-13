Egito anuncia "esforços" com mediadores para obter trégua em Gaza

A delegação do Hamas chegou ao Cairo nesta terça-feira (12) e é liderada por Khalil Al-Hayya, vice-presidente político do grupo e representante de Gaza no Parlamento Palestino. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, o país está atuando junto ao Catar e a outros mediadores para alcançar uma trégua. O chefe do serviço de inteligência egípcio, Hassan Rashad, foi designado para negociar com o grupo palestino.

Alexandre Buccianti, correspondente da RFI no Cairo, com agências

O objetivo do chanceler egípcio é alcançar um cessar-fogo de 60 dias. A proposta de acordo inclui a libertação de reféns israelenses e a entrega de cadáveres.