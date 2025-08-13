Incêndios florestais se intensificam na Europa; Espanha registra vítimas fatais

"Somente ontem, 82 incêndios eclodiram, um número muito elevado que, combinado com ventos fortes, seca e altas temperaturas, criou enormes dificuldades", acrescentou, referindo-se aos focos que em sua maioria foram controlados.

Desde o amanhecer de quarta-feira, com ventos superiores a 80 km/h soprando na Grécia desde a semana passada, 33 aviões e 4.850 bombeiros estavam mobilizados em todas as frentes.

Atenas solicitou na terça-feira ao mecanismo europeu de ajuda mútua quatro aviões adicionais de combate a incêndios, já que mais de 20.000 hectares foram destruídos pelas chamas desde junho.

Os focos mais preocupantes estão na ilha de Zante, no mar Jônico (oeste), na ilha de Chios (nordeste do mar Egeu), em Preveza (oeste), e no departamento de Acaia (noroeste do Peloponeso).

Perto da cidade de Patras, um novo incêndio surgiu próximo ao sítio arqueológico de Vouteni, ameaçando áreas florestais e residências, cobertas por uma espessa nuvem de fumaça.

"Prontos para ajudar uns aos outros"

Na quarta-feira, cinco grandes incêndios estavam ativos no norte e centro de Portugal, combatidos por mais de 1.800 bombeiros com apoio de cerca de 20 meios aéreos, segundo a proteção civil.