Mercado brasileiro é vital para vinhos europeus, diz consultor após incêndio na França

Rebouças criticou a política governamental, que leva alguns produtores a arrancarem os pés de vinhas por um pagamento de aproximadamente € 6 mil por hectare.

"Para quem produz realmente, vive daquilo, diminuir a sua produção significa aumentar o custo unitário. Você vai ter um custo operacional mais alto proporcionalmente à quantidade de hectares. Então, o que o produtor francês precisa é de liberdade para comercializar. Em vez de financiar para arrancar as videiras, deveria se financiar a contratação de comerciais, vendedores, pessoas de marketing. É isso que faz falta. A França tem uma reputação de fazer vinhos de qualidade. Ela sabe fazer o baratinho, mas ela faz os melhores vinhos do mundo", destacou.

Tarifas dos EUA e o acordo Mercosul-União Europeia

O consultor falou ainda sobre as oportunidades que podem se abrir para o Brasil com as novas tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, especialmente na comercialização de vinhos com a Europa. Rebouças acha importante que se leve adiante o acordo do Mercosul com a União Europeia, que, segundo ele, irá beneficiar os países envolvidos, o segmento e também os produtores franceses.

"O mercado de vinho é difícil, especialmente na França. Mas, por mais que haja um esforço de aumentar a exportação, você está sempre sujeito às questões de cada país. E, às vezes, a União Europeia não enxerga essa questão. O produtor de vinho francês, europeu, precisa muito desse mercado brasileiro, que é um mercado de US$ 500 milhões. As pessoas às vezes falam que o acordo vai atrapalhar o agricultor, mas nem todo agricultor é cerealista. Então, não é verdade. O produtor de vinho é extremamente importante para a França, historicamente é o segundo item da pauta de exportação. E sucessivos governos sempre colocam dificuldade", opinou.

Rebouças defendeu o comércio entre a UE e o Mercosul para a abertura do mercado das indústrias europeias na América do Sul.