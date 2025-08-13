Passagem do tufão Podul deixa dezenas de feridos e pelo menos uma pessoa desaparecida em Taiwan

As cidades de Kaohsiung, Tainan e Chiayi serão "particularmente afetadas esta noite, com aumento das chuvas também esperado em Penghu e Kinmen", declarou o diretor da CWA, Lu Kuo-chen, durante uma reunião com a presença do presidente Lai Ching-te.

"Estamos preocupados com este tufão", disse Huang Wei, um pescador de Kaohsiung, nesta quarta-feira, poucas horas antes de Podul atingir a costa. "Da última vez, os dois barcos atrás de nós não estavam bem amarrados e colidiram com o meu", explicou.

Mais de 134.500 residências estão sem energia elétrica. Todos os voos domésticos na ilha, que tem 23 milhões de habitantes, foram cancelados na quarta-feira, assim como dezenas de voos internacionais.

Mudanças climáticas

Segundo a agência, as regiões montanhosas de Kaohsiung e a cidade de Tainan devem receber entre 400 e 600 milímetros de chuva acumulada entre terça e quinta-feira.

Grande parte das regiões central e sul de Taiwan ainda se recupera dos efeitos do tufão Danas, que atingiu a ilha no início de julho, deixando dois mortos e centenas de feridos. Em apenas um fim de semana, mais de 500 milímetros de chuva foram registrados no sul da ilha, causando alagamentos e danos significativos. As tempestades tropicais são comuns na ilha entre julho e outubro.